Дональд Трамп во время своего президентства может использовать ослабление позиций Украины на поле боя и ограниченную поддержку, чтобы добиться соглашения о прекращении конфликта. Об этом говорится в аналитическом материале телеканала CNN.

«Учитывая желание Трампа выглядеть великим переговорщиком, возможно, он мог бы заключить сделку сейчас, когда Украина начинает проигрывать войну русским», — пишет CNN.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса США, отмечает телеканал, средний возраст украинских солдат составляет 40 лет, и эта цифра «говорит сама за себя». Украинская сторона знает, что контролируемый республиканцами конгресс, скорее всего, не поддержит трату миллиардов на военную помощь Украине.

У России также могут быть свои собственные интересы в прекращении конфликта на условиях, которые она считает выгодными, подчеркивает CNN.

Общие контуры сделки, которая могла бы положить конец боевым действиям, могли бы заключаться в том, что Россия сохраняет Крым, а Украина получает обратно некоторые территории на востоке Украины, взамен Киев не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, подобные тем, что есть у Японии.

Обе стороны не будут довольны элементами этой сделки, но альтернативой является вечный конфликт, считают авторы аналитической колонки.

17 ноября Welt сообщила, что Украина хочет добиться встречи с Трампом «как можно скорее».

Ранее в ФРГ заявили, что слова Зеленского о мире отражают сложную ситуацию для Украины.