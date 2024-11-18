Политолог назвал возможные сроки начала переговоров между Россией и Украиной

С большой вероятностью переговоры о разрешении конфликта на Украине начнутся в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, политтехнолог Константин Калачев.

Он подчеркнул, что на историю с решением о применении дальнобойного оружия по территории России можно посмотреть с другой стороны. По мнению политолога, у избранного президента США Дональда Трампа появится новый аргумент для принуждения Украины к миру, особенно если расширение возможностей американского оружия не повлияет на ситуацию на фронте.

Аргумент заключается в том, что, если никакое чудо-оружие не помогает, необходимо вести переговоры и идти на какие-то уступки, резюмировал эксперт.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.