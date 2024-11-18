Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск в Харьковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня — на фронте. Сейчас — Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек-наших воинов-с Днем сержанта», — написал украинский лидер.

Также Зеленский отметил государственными наградами лучших военнослужащих и заслушал доклады командиров подразделений. Украинскому президенту представили отчеты по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации и Харьковской области.

Незадолго до этого Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что посетил прифронтовой город Покровск (Красноармейск) и назвал данное направление напряженным. Украинский лидер отметил, что посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал Кураховское и (Покровское) Красноармейское направления самыми горячими на поле боя.

Ранее главком ВСУ заявил о планах усилить Кураховское направление.