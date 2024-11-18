Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал Кураховское и Красноармейское направления самыми горячими на поле боя. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба, передает ТАСС.

«Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском (Красноармейском — прим. ред.) направлениях», — говорится в сообщении.

По данным утренней сводки ведомства, ситуация на фронте «остается напряженной».

До этого офицер ВСУ с позывным «Бабель» сообщил, что самым слабым звеном ВСУ является Генеральный штаб. По его словам, проблемы в руководстве украинской армии начались еще с предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а продолжились с нынешним — Александром Сырским. Он добавил, что Генштаб занимается не стратегическим планированием, а оперативным командованием и «затыканием дыр».

13 ноября газета Financial Times писала, что украинские чиновники признали крах обороны ВСУ по всей линии фронта из-за нехватки живой силы.

Ранее пленный боец признал страх ВСУ перед российскими войсками.