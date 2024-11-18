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Средства ПВО уничтожили 4 беспилотника над приграничными регионами РФ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 4 БПЛА над Белгородской и Брянской областями

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью и два — над Брянской. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение дронов велось в период с 19.10 по 19.25 мск.

До этого оборонное ведомство сообщило, что за минувшие сутки были на территории России были сбиты 106 беспилотников самолетного типа, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и четыре управляемые авиабомбы Hammer.

На прошлой неделе американская газета The Wall Street Journal сообщила, что у Вооруженных сил Украины появились дроны, которые способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы. В статье говорится, что поставщики наращивают производство дронов с компьютерным управлением, «которые дешевы и не поддаются электронному подавлению». Отмечается, что подобные «роботы» со встроенными компьютерами, разработанными американской Auterion и рядом украинских фирм, уже используются на фронте и скоро «заполонят» все небо на поле боя.

Ранее жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников.

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