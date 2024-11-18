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Российские ПВО сбили более сотни беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ сбили четыре бомбы Hammer и 106 БПЛА за сутки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили четыре управляемые украинские авиабомбы Hammer французского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Также в МО рассказали, что были сбиты 106 беспилотников самолетного типа и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, которые обеспечивают различную деятельность военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, российские военнослужащие ударили по местам подготовки операторов беспилотников и складам хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах Украины.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет. По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры».

Ранее Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву.

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