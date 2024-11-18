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В МИД РФ заявили, что никакое «чудо-оружие» Запада не поможет повлиять на ход СВО

МИД РФ: чудо-оружие Запада не позволит повлиять на ход СВО

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Никакое оружие Запада, которое поставляется Украине, не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о разрешении ударов вглубь РФ, передает РИА Новости.

«Никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» (президент Украины Владимир — «Газета.Ru») Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что ответ Москвы на удары западным оружием вглубь страны будет адекватным и ощутимым, а применение Киевом соответствующего вида вооружений изменит суть конфликта.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России.

В сентябре российский лидер Владимир Путин предупреждал о том же, говоря, что разрешение на использование подобного оружия будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза воюют с Россией.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.

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