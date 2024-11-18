В МИД РФ заявили, что никакое «чудо-оружие» Запада не поможет повлиять на ход СВО

Никакое оружие Запада, которое поставляется Украине, не сможет повлиять на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о разрешении ударов вглубь РФ, передает РИА Новости.

«Никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» (президент Украины Владимир — «Газета.Ru») Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что ответ Москвы на удары западным оружием вглубь страны будет адекватным и ощутимым, а применение Киевом соответствующего вида вооружений изменит суть конфликта.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России.

В сентябре российский лидер Владимир Путин предупреждал о том же, говоря, что разрешение на использование подобного оружия будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза воюют с Россией.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.