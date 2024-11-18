Военный эксперт назвал варианты ответа России на решение США об ударах вглубь РФ

У России есть три варианта ответа на решение США разрешить Украине наносить удары вглубь территории России американскими ракетами ATACMS. Об этом в беседе с kp.ru заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Во-первых, РФ может просто сбивать ракеты ATACMS. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уже неоднократно это делали, когда Украина обстреливала освобожденные территории, отметил эксперт. По его мнению, только 5-10% ракет смогут преодолеть нашу ПВО и нанести ощутимый ущерб, но это не переломит ситуацию на фронте. Сивков назвал этот вариант путем для сохранения благоприятных условий будущих переговоров.

Во-вторых, Россия может передать свое высокоточное дальнобойное вооружение недружественным США странам и группировкам. В последнем случае речь может идти о ливанском движении «Хезболла», уточнил Сивков.

«То есть стратегически поступить именно так, как поступают американцы — ударить чужими руками», — пояснил он.

В-третьих, Вооруженные силы РФ могут нанести ракетные удары по военным базам США, которые находятся за пределами США и НАТО, сказал Сивков.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала накануне газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории РФ. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование подобного вида вооружения будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза находятся в состоянии войны с РФ.

Ранее на Западе назвали три проблемы для США после разрешения на удары вглубь России.