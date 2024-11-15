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Украинский офицер назвал самое слабое звено в ВСУ

«Бабель»: самое слабое звено в командовании ВСУ — это Генштаб

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Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

Самым слабым звеном Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Генеральный штаб. Об этом сообщил офицер ВСУ украинскому изданию «Бабель».

«Самое слабое звено в системе командования ВСУ — это Генеральный штаб. В последние годы он не выполняет своих функций», — сказал военный.

Он отметил, что проблемы в руководстве украинской армии начались еще с предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а продолжились с нынешним — Александром Сырским.

По словам офицера, Генштаб занимается не стратегическим планированием, а оперативным командованием и «затыканием дыр». При этом с приходом Сырского система комплектования и подготовки новых подразделений никак не улучшилась, добавил он.

14 ноября бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины Сергей Кривонос сообщил, что Сырского могут уволить. По его словам, депутата Верховной рады Марьяну Безуглую, которая выступает с критикой главкома ВСУ, используют, чтобы проверить соответствующие настроения в обществе и свалить неудачи на фронте на украинских военнослужащих.

13 ноября газета Financial Times писала, что украинские чиновники признали крах обороны ВСУ по всей линии фронта из-за нехватки живой силы.

Ранее военный эксперт раскрыл причины стремительного отступления ВСУ.

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