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Пленный боец признал страх ВСУ перед российскими войсками

Пленный Долматов: ВСУ боятся столкновений с российскими военнослужащими

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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся столкновений с российскими военнослужащими. Об этом ТАСС заявил пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов.

Военнопленный отметил, что в рядах Вооруженных сил (ВС) России есть подразделение «Шторм». По его словам, это профессиональный отряд, который легко зачищает позиции и наносит существенный урон личному составу ВСУ.

«Шторм» — страшные профессиональные хлопцы, которые способны на выполнение поставленных им задач», — сказал Долматов.

Пленный добавил, что сейчас на линии боевого соприкосновения с украинской стороны остались плохо обученные солдаты территориальной обороны. При этом российские войска представляют собой подготовленных бойцов, подчеркнул офицер.

Накануне попавший в плен военнослужащий ВСУ Владимир Никольников рассказал, как он и другие бойцы не хотели воевать в Курской области, но командование заставило. Он вспомнил, как командиры пришли к нему и его сослуживцам и поставили перед фактом, что они «переезжают». Но куда конкретно, не сказали.

Ранее женщина-повар ВСУ рассказала, как попала в Курскую область.

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