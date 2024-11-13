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Украинские чиновники признали крах обороны ВСУ

FT: в Киеве признали крах обороны ВСУ и ускоренное продвижение ВС России

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24 Mechanised brigade/AP

Украинские чиновники признали, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время рушится. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Украинские войска не смогли удержать оборону на востоке, где российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем когда-либо с 2022 года. Украинские официальные лица признали, что их оборона «рушится» из-за нехватки живой силы», — говорится в материале.

Также FT сообщило, что на Украине признают возможность восполнения только половины дефицита личного состава ВСУ в рамках нового набора по мобилизации. По словам аналитиков и командиров украинской армии, некоторые подразделения в настоящее время укомплектованы примерно на треть от необходимого количества.

До этого агентство Bloomberg заявило, что украинцы резко сократили свои пожертвования на нужды ВСУ. По словам авторов, это отражает растущие экономические проблемы и усталость от конфликта.

Ранее пленный боец признал страх ВСУ перед российскими войсками.

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