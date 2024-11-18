В США ожидают, что Украина будет использовать ATACMS «преимущественно в Курской области»

Власти Соединенных Штатов исходят из того, что Украина будет применять поставленные ей дальнобойные ракеты ATACMS «преимущественно в Курской области». Об этом со ссылкой на неназванного источника в Белом доме сообщает CNN.

Перед этим заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер не подтвердил сообщения, что администрация Джо Байдена разрешила Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

По его словам, США следуют принципу принятия подобных решений, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение. К нему он отнес «размещение сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели». Перед этим США неоднократно заявляли о переброске военнослужащих КНДР в Курскую область.

Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин назвал действия Джо Байдена попыткой втянуть избранного президента США Дональда Трампа в конфликт на Украине, чтобы он не смог исполнить своего обещания завершить кризис.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.