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В РФ возбудили уголовное дело о теракте против наемника из США Бейлса

СК РФ: американский наемник Бейлс стал фигурантом уголовного дела о теракте

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forwardobservations2.0/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении американского наемника Деррика Бейлса, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Из заявления следует, что гражданин США заочно обвиняется в совершении террористического акта и наемничестве. Также его подозревают в расправах над людьми, участии в покушении на должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов, незаконном пересечении российской границы и совершении ряда иных преступлений.

«Установлено, что Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп», воюющей на стороне ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Как рассказали в СК РФ, сейчас следователи пытаются выяснить точное местонахождение гражданина США и соучастников совершенных им преступлений. В рамках расследования специалисты намерены установить все обстоятельства незаконной деятельности наемника, а также дать его действиям соответствующую уголовно-правовую оценку.

В августе 2024 года американская ЧВК «Форвард обсервейшен групп» опубликовала в социальных сетях фотографию со своими наемниками. В том числе в кадр, подписанный фразой «парни в Курске», попал Бейлс.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ заявили о планах заочно осудить шведского наемника, сражавшегося в составе батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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