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В приграничье Курской области сбили управляемую авиабомбу ВСУ

Губернатор Смирнов: в курском приграничье сбили управляемую авиабомбу ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

За час до этого в области объявляли ракетную опасность.

Накануне силы ПВО также сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью.

До этого американский портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS только по Курской области.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее в России раскрыли подробности положения ВСУ в Курской области.

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