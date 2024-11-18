В США уточнили область применения Украиной ракет ATACMS по России

США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS только по Курской области. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.
«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) были разрешены к использованию только в районе Курска», — говорится в сообщении издания.
Как утверждает Axios, там якобы дислоцированы северокорейские военные.
Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.
Ранее стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь России.