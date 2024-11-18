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В США уточнили область применения Украиной ракет ATACMS по России

Axios: США разрешили Украине применять ATACMS только по Курской области

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AP

США разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS только по Курской области. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что эти армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) были разрешены к использованию только в районе Курска», — говорится в сообщении издания.

Как утверждает Axios, там якобы дислоцированы северокорейские военные.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее стало известно, когда США проинформировали Киев о разрешении наносить удары вглубь России.

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