В минобороны Украины заявили о планах отказаться от принудительной мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что власти планируют отказаться от силовой мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения», — заявил он.

По его словам, у министерства обороны «есть предложения», которые будут обсуждать в правительстве, «чтобы предлагать такую ​​реформу».

В мае вступил в силу новый закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Данный документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

16 ноября сообщалось, что десятки тысяч украинцев потеряли отсрочку от мобилизации в результате ужесточения правил бронирования.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.