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Военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине

Пленный Ревенко: бронь от мобилизации на Украине можно получить за $700 в месяц

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Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость брони от мобилизации на Украине составляет приблизительно $700 в месяц. Об этом сообщает РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко.

«За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц, ты ходил на работу, ты официально работаешь, чтобы тебя не забрали, ты мог свободно передвигаться по городу, 30 или 32 тысячи (гривен, около $700) в месяц должен за тебя начальник платить», — пояснил он.

Ревенко также рассказал, что в территориальном центре комплектования (ТЦК) находился его товарищ, работающий в госструктуре, который пришел продлить свою бронь на еще одну неделю. Этот человек также был призван и направлен в учебный центр вместе с Ревенко.

В мае вступил в силу новый закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Данный документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах.

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