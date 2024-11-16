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На Украине десятки тысяч работников потеряли бронь от мобилизации

NV: десятки тысяч работников потеряли бронь от мобилизации на Украине

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Десятки тысяч украинцев потеряли отсрочку от мобилизации в результате ужесточения правил бронирования. Об этом сообщает украинское издание NV.

По данным СМИ, после изменения правил до 10% компаний утратили статус критически важных и перестали предоставлять отсрочку работникам. По словам журналистов, возможности бронирования лишились десятки тысяч украинцев.

До этого депутат Верховной рады Богдан Кицак сообщил, что власти Украины отказались от идеи «экономического бронирования» от мобилизации из-за негативной реакции граждан. Экономическое бронирование предусматривало возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти $508) в месяц.

В мае вступил в силу новый закон, устанавливающий обновленные правила мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Данный документ направлен на восполнение численности армейских подразделений, понесших серьезные потери, за счет ужесточения условий для призывников. В частности, закон вводит запрет на управление транспортными средствами для тех, кто не явился в военкомат, а также ограничивает доступ военнообязанных граждан Украины к консульским услугам.

Ранее военнопленный рассказал, сколько стоит бронь от мобилизации на Украине.

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