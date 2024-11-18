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Подготовленная во Франции украинская бригада «Анна Киевская» вскоре отправится на фронт

Барро: 2300 подготовленных во Франции украинских солдат отправятся на фронт

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Alina Smutko/Reuters

Подготовленная и экипированная Францией бригада украинских солдат «Анна Киевская» в ближайшее время вернется на родину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РИА Новости.

Барро отметил, что в состав бригады входит 2300 человек, которые только что завершили обучение во Франции.

«Через несколько дней они вернутся на Украину для развертывания на фронте», — сказал он на полях Совета глав МИД ЕС.

14 ноября об этом уже сообщало французское Министерство обороны.

Известно, что в состав бригады входят три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Бригада получила название в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

10 октября президент Франции Эммануэль Макрон разместил в соцсети Х видеозапись, на которой французские военные инструкторы тренируют украинских военнослужащих. На опубликованных кадрах украинские военные проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением.

Ранее в МИД Франции заявили, что не меняли позицию по ударам вглубь России и по-прежнему одобряют их.

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