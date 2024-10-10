Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон опубликовал видеозапись с подготовкой бригады ВСУ французскими инструкторами

Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в соцсети Х видеозапись, на которой французские военные инструкторы тренируют бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», получившую название в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — написал он.

На опубликованных кадрах украинские военные проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением. За учениями наблюдают французские инструкторы, которые дают указания бойцам ВСУ.

9 октября Макрон посетил тренирующихся на территории страны солдат ВСУ. Он отметил, что бригада «Анна Киевская» «будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции».

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами