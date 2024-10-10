Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в соцсети Х видеозапись, на которой французские военные инструкторы тренируют бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», получившую название в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — написал он.

На опубликованных кадрах украинские военные проходят тактико-огневую подготовку, а также проводят учения по стрельбе и управлению артиллерийским вооружением. За учениями наблюдают французские инструкторы, которые дают указания бойцам ВСУ.

9 октября Макрон посетил тренирующихся на территории страны солдат ВСУ. Он отметил, что бригада «Анна Киевская» «будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции».

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

Ранее Макрона обвинили в приближении войны с Россией.