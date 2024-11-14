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Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Минобороны Франции сообщило о завершении обучения бригады украинских военных

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военных. Об этом в соцсети X сообщило французское минобороны.

«Первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная во Франции, завершила обучение», — говорится в сообщении.

В октябре министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что республика намерена и дальше организовывать учения для украинских солдат на своей территории. Он уточнил, что Киеву необходимо сформировать еще около 10 новых армейских бригад. При этом сейчас в тренировках, которые проходят во французском регионе Гранд-Эст, принимают участие порядка 2,3 тыс. украинских военнослужащих.

Также министр ответил на вопросы, связанные с военной помощью Киеву. По его словам, в настоящее время Франция находится «в процессе создания стратегической близости» с Украиной.

Лекорню выразил уверенность, что продолжение поставок оружия в зону конфликта не навредит бюджету республики. Как он сказал, в большинстве случаев Париж передает украинским бойцам технику, которую командование французских войск собиралось менять на более современную. Более того, новые вооружения для Украины власти страны заказывают не за рубежом, а у местных предприятий.

Ранее во Франции заявили, что Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС.

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