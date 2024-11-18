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Командира бригады ВСУ заочно обвинили в организации терактов в Крыму

СК: командир бригады ВСУ Щепцов заочно обвинен в организации терактов в Крыму

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет РФ заочно обвинил командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Щепцова в организации четырех атак с использованием беспилотных катеров в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал Следкома

По данным военных следователей, командир 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитан Первого ранга Александр Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года Щепцов организовал четыре теракта с использованием беспилотных катеров по объектам в Крыму.

Наложен арест на имущество родственников Щепцова в Крыму, речь идет о земельных участках и коммерческой недвижимости на сумму более 19 млн рублей.

В СК считают, что полученные доходы от этого имущества использовались для финансирования терроризма. Щепцов объявлен в международный розыск.

Накануне Минобороны России сообщило, что в Черном море были уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.

Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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