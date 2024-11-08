Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже у морского порта и нефтебазы Феодосии в пользу украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 32-летний житель Ленинского района Крыма сам вышел в соцсетях на Главное управление разведки Минобороны Украины и передавал данные о военных объектах и средствах противовоздушной обороны в регионе. Он по заданию кураторов проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией и получал деньги за выполнение заданий. Во всем мужчина признался на допросе сотрудникам ФСБ.

В итоге россиянина завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Пока Киевский районный суд Симферополя арестовал его.

Накануне Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в сборе и передаче военных сведений.

Ранее в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.