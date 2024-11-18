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В Крыму арестовали имущество родственников командира бригады ВСУ

СК: в Крыму арестовано имущество родственников командира бригады ВСУ Щепцова

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи арестовали имущество нескольких граждан в рамках расследования уголовного дела о террористических актах на территории Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Следователи продолжают расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова.

По версии следствия, Щепцов с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров с взрывными устройствами на объекты в Крыму и в Черном море.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя СК России о наложении ареста на имущество третьих лиц – родственников Щепцова, находящееся в Республике Крым: земельные участки и коммерческую недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В СК считают, что полученные доходы от этого имущества использовались «для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Щепцову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в розыск.

В сентябре суд Симферополя арестовал жителя Керчи, подозреваемого в сборе сведений о ПВО.

Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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