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Российские войска поразили инфраструктуру аэродромов и живую силу ВСУ

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и живую силу ВСУ в 144 районах

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 144 районах. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ. В результате также были поражены объекты газодобычи и энергетики, используемые для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, атакован склад беспилотных летательных аппаратов.

Утром 17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием беспилотников и ракет.

16 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские войска за сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники ВСУ в 165 районах боевых действий. Пресс-служба ведомства также передавала, что военнослужащие ВС РФ в ходе боевых действий в Донецкой народной республике взяли под свой контроль населенный пункт Макаровка.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин оценил ход сражений за город Курахово.

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