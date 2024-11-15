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Военный эксперт назвал массированный удар по Киеву сигналом Западу

Военэксперт Головнев: ударами по Киеву Москва посылает сигнал Западу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Недавний массированный удар по Киеву стал внятным сигналом Западу — не стоит испытывать терпение Кремля и пытаться давить на его болевые точки. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Илья Головнев.

Он также считает, что ракетная атака является «репетицией» более серьезных «калибровок». Психологический аспект, по его словам, также имеет значение.

«Генералы ВСУ и НАТО должны понимать, что «длинная рука» Генштаба России может достать их в любом месте Украины и в любом бункере», — подчеркнул Головнев.

13 ноября российские военкоры сообщили о комбинированном ударе ВС РФ по целям в Киеве. В атаке участвовали БПЛА «Герань 2» и ракеты. В украинской столице были поражены «около десятка объектов», в том числе в районе аэропорта Борисполь. Минобороны об атаке на город не сообщало, но уведомило об ударах по объектам энергетики и военным аэродромам в 139 районах Украины. В Киеве заявили, что удар стал первым за 73 дня. Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к западным партнерам, напомнив им о «критической важности» военной помощи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ предупредил Запад о разрушительном ответе в случае ударов ВСУ вглубь России.

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