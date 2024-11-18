Военный эксперт призвал не недооценивать ракеты ATACMS

Американские дальнобойные ракеты ATACMS представляют собой серьезное оружие, которое нельзя недооценивать. Об этом в интервью НСН рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, такими ракетами уже наносили удары по различным территориям, в том числе по Луганской народной республике. Он уточнил, что они могут разрушить здания и произвести мощные взрывы. При этом эксперт уточнил, что обеспечить 100% гарантию защиты от таких ракет невозможно.

«Это довольно-таки мощное оружие, серьезное, не нужно его недооценивать и заниматься шапкозакидательством. Этим ракетам не всегда удается преодолеть средства РЭБ, но нельзя гарантировать, что наши системы ПВО на 100% смогут с ними справиться. В мире не существует оружия, которое на 100% гарантирует тот или иной результат», — заключил Марочко.

Накануне The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Ранее в Москве напомнили, чем чреваты для США и ЕС удары западными ракетами вглубь РФ.