Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал три вероятных варианта ответа на удары Киева западными ракетами вглубь России. Слова эксперта цитирует Tsargrad.tv со ссылкой на его Telegram-канал.

Во-первых, по его мнению, Вооруженные силы РФ могут атаковать ключевые объекты украинской энергетики, нанеся ей критические разрушения, что в конечном итоге парализует государство и его военную машину.

«Во-вторых, ВС России могут выпустить ракеты прицельно по зданиям главных государственных ведомств, находящихся в центре Киева. И последний сценарий — самый жесткий», — сказал Коротченко.

Речь о возможном применении ядерного оружия, но пока в качестве демонстрации. К примеру, это может быть одиночный залп по координатам в северном море, близ побережья Франции и Великобритании, пояснил эксперт.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что нынешний президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Оружие с дальностью применения до 300 км, вероятно, будет использовано ВСУ в Курской области.

После этого Le Figaro сообщила, что Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами Storm Shadow/SCALP. Однако 18 ноября издание удалило информацию об этом.

Ранее Сийярто заявил, что сторонники продолжения конфликта хотят его расширения на весь мир.