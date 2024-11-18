Рогов заявил, что российские силы почти отрезали ВСУ от снабжения у Курахово

Российские военные близки к перерезанию трассы по снабжению группировки ВСУ в городе Курахово западной части ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска продвинулись в сторону села Константинопольское юго-западнее Курахово и стали еще ближе к перерезанию главной транспортной артерии по снабжению группировки ВСУ — трассы Запорожье — Курахово», — заявил он.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

15 ноября силовики сообщили, что украинские военнослужащие пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово. По их данным, там российские войска создают «клещи».

Позже советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта оставались считанные километры.

Ранее в Британии рассказали о планах украинских военных «убрать» Зеленского.