В посольстве КНР прокомментировали возможные удары ATACMS вглубь РФ

Посольство КНР в США выступило против возможных ударов ракетами ATACMS вглубь РФ и других шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта. С таким заявлением для ТАСС выступил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательна и ясна. Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», — подчеркнул дипломат.

При этом сами ракеты ATACMS в его заявлении прямо не упоминаются. При этом господин Лю призвал стороны конфликта «стремиться к созданию условий для политического урегулирования украинского кризиса путем диалога и переговоров и прилагать практические усилия для поддержания мира». Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля ATACMS, производимая американской компанией Lockheed Martin, может наносить удары на дальности до 300 км.

17 ноября The New York Post писала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал удары Украины по России ракетами ATACMS. Официального подтверждения эти данные не получили, однако в РФ осудили такое решение действующего президента США. После этого агентство Reuters писало, что Украина нанесет первые удары ATACMS по Курской области в ближайшие дни.

Ранее Байден отказался отвечать на вопрос об ударах ATACMS по территории России.