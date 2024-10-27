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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами

СЦЦК: Горловка и Донецк подверглись обстрелам кассетными снарядами

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным представительства, обстрел населенных пунктов начался в 1:50 (совпадает с мск). Тогда ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке. В 5:00, 8:00 и 9:50 украинские войска совершили еще по одному удару, применив в обоих по три боеприпаса.

Обстрел Донецка произошел в 9:45. Тогда украинские военнослужащие применили три снаряда.

25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские солдаты нанесли удары по Шебекинскому муниципальному округу региона. По его словам, одной из целей стал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино. Здание подверглось атаке беспилотного летательного аппарата.

Ранее в Польше призвали к возобновлению производства кассетных боеприпасов.

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