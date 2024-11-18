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Армия Израиля заявила о потере своих военнослужащих в боях в секторе Газа

ЦАХАЛ: двое израильских военнослужащих не выжили в боях в секторе Газа

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Dylan Martinez/Reuters

Двое военнослужащих Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не выжили в ходе боев на северной территории сектора Газа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке потерь, число которых увеличилось до 798, — 21-летний старший сержант Ноам Эйтан и 22-летний капитан Йогев Фази.

В ноябре новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что бойцам ЦАХАЛ удалось разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитское ливанское движение «Хезболла». По его словам, ХАМАС разгромлен с организационной точки зрения, и в секторе Газа «все еще есть разрозненные отряды террористов».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.

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