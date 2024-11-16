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Рогов сообщил о зачистке села Дорожнянка в Запорожской области от ВСУ

РИА Новости: российские войска выбили ВСУ из Запорожского села Дорожнянка

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска выбили украинских военных и зачистили село Дорожнянка на Гуляйпольском направлении Запорожской линии фронта. Об этом агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он уточнил, что село Дорожнянка расположено южнее города Гуляйполе в Пологовском районе, который сейчас находится под контролем украинских войск.

Утром 15 ноября Рогов заявил о продвижении российских войск в Запорожской области. Несколькими часами ранее председатель комиссии ОП сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка в регионе. Рогов отметил, что бойцы украинской армии бежали, оставив свои позиции.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее Рогов сообщил об активизации боев на новом направлении.

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