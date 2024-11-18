В столице Ливана из-за израильских ударов два дня не будут работать школы

В Бейруте и его пригородах из-за израильских ударов в ближайшие два дня не будут работать школы. Об этом, ссылаясь на главу министерства просвещения и высшего образования Ливана Аббаса Халаби, сообщает телеканал Al Manar.

Министр заявил, что 18 и 19 ноября в столице и ее окрестностях закроют государственные и частные учебные заведения.

17 ноября сообщалось, что израильская авиация нанесла ракетный удар по офису исламистской организации «Аль-Джамаа аль-Исламия» («Исламская группа»), расположенному в западной части Бейрута.

В тот же день стало известно, что советник президента Соединенных Штатов в ранге спецпосланника Амос Хохштейн прилетит в Ливан на фоне переговоров о перемирии между Израилем и радикальным шиитским движением «Хезболла», которые ведут боевые действия в Ливане.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.