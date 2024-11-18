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В Москве заявили о способности российских систем ПВО уничтожать ракеты ATACMS

Эксперт Коротченко: российские средства ПВО способны перехватывать ракеты ATACMS

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MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны перехватывать американские ракеты ATACMS. Об этом РИА Новости сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4 могут сбивать баллистические ракеты противника.

Кроме того, для перехвата ATACMS можно использовать зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-M3».

17 ноября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разрешение США наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории является беспрецедентным шагом, ведущим к началу третьей мировой войны. Он подчеркнул, что ответный «страшной силы» удар России будет незамедлительным.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разрешение США на нанесение ударов ракетами ATACMS по российской территории неминуемо вызовет самый жесткий ответ Москвы.

Ранее сообщалось, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

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