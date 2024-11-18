Эксперт предложил жестко ответить на решение применять дальнобойные ракеты против РФ

России следует рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара по акватории вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения Украине атаковать дальнобойными ракетами территорию РФ. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, если помимо США разрешение на использование Украиной ракет ATACMS для атак в глубине территории России будут согласованы аналогичные действия со стороны Великобритании и Франции, это сделает ситуацию взрывоопасной.

Он пояснил, что это открывает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность наносить массированные удары крылатыми ракетами британского, французского и американского производства по РФ.

«В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе», — подчеркнул Коротченко.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.