Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Курской области из-за нежелания президента страны Владимира Зеленского отступить. Об этом заявил бывший советник НАТО Жак Бо в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Украина вводит лучшие войска в районы Курской области, а российские военнослужащие продолжают их разбивать, что значительно ослабляет ВСУ.

«Украинские военные поняли это, но проблема в том, что Зеленский не хочет этого понимать», — добавил он.

16 ноября в Минобороны РФ заявляли, что за сутки в Курской области потери ВСУ составили 255 военнослужащих. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 32 930 военнослужащих, 213 танков и другую технику.

До этого полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщал, что бойцы ВСУ вынуждены отступать на четырех направлениях.

Ранее в ВСУ заявили о готовности отступить из Курахово.