Министерство обороны России сообщило, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили 255 военнослужащих.

Также были уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным российского Минобороны, потеряли более 32 930 военнослужащих, 213 танков и другую технику.

Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Также в министерстве сообщили, что подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад, в том числе танковой и морской пехоты, Вооруженных сил Украины в Курской области. Бои произошли в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение военнослужащим и технике украинской армии в районах населенных пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.