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Минобороны заявило о блокировании подразделений ВСУ в районе Ольговской рощи

Минобороны: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские войска заблокировали подразделения Вооруженных сил Украины в районе урочища Ольговская роща в Курской области. Об этом заявило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В Минобороны рассказали, что в 4:00 17 ноября украинская армия предприняла попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося «котла».

В результате эффективного огневого поражения ВС РФ уничтожили более 80 военных ВСУ, около 40 получили ранения, еще 24 солдата украинской армии взяты в плен.

В настоящее время продолжается зачистка этого района и ликвидация оставшихся групп ВСУ, добавили в ведомстве.

Вечером 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Кроме того, в этот день дрон ВСУ атаковал автомобиль в Большесолдатском районе с сотрудниками газеты, вывозившими материалы редакции.

Ранее СК РФ возбудил дело после атаки беспилотника ВСУ на авто в Курской области.

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