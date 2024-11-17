В украинских Сумах прогремели взрывы

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

17 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу военных предприятий. Украинские власти назвали атаку одной из самых крупных. Серьезные повреждения получили в частности несколько ТЭС (тепловых электростанций). Во многих регионах пострадали объекты инфраструктуры, был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что российские военные нанесли удар 120 ракетами и 90 беспилотниками. Из них, как утверждается, было сбито 102 снаряда и 42 дрона. Президент Владимир Зеленский назвал такие же цифры и подтвердил, что целью удара стала энергетическая инфраструктура. Он признал, что ряд объектов получил повреждения. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал атаку «одной из крупнейших». По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры». Сибига также заявил, что атака стала ответом России «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

Ранее на Украине начались экстренные отключения света.