Российские военные могут полностью окружить группировку ВСУ в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

«Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово», — заявил он.

По словам эксперта, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг города из-за неправильного решения украинского командования. Из-за разрушения Кураховской дамбы затопило некоторые подъездные пути. Он добавил, что район Курахово является важным участком фронта, а ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжело.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что поселок находится на важном направлении действий российской армии на юге Республики.

Ранее российский боец заявил об отставании ВСУ в антидроновой борьбе.