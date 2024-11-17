Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе предупредили об угрозе окружения ВСУ из-за прорыва дамбы в Курахово

Аналитик Меркурис: подрыв дамбы в Курахово привел к угрозе окружения ВСУ

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные могут полностью окружить группировку ВСУ в Курахово в Донецкой народной республике. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

«Значительная часть украинских войск находится под угрозой полного окружения внутри самого Курахово», — заявил он.

По словам эксперта, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг города из-за неправильного решения украинского командования. Из-за разрушения Кураховской дамбы затопило некоторые подъездные пути. Он добавил, что район Курахово является важным участком фронта, а ситуация для ВСУ там складывается крайне тяжело.

До этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что поселок находится на важном направлении действий российской армии на юге Республики.

Ранее российский боец заявил об отставании ВСУ в антидроновой борьбе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами