Российский боец заявил об отставании ВСУ в антидроновой борьбе

Подразделения по борьбе с беспилотниками 1430-го гвардейского полка постоянно обновляют свое оборудование, внимательно изучая новые модели FPV-дронов, используемых Вооруженными силами Украины. Они предпринимают меры для того, чтобы противник не мог эффективно применять свои дроны на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир мобильной группы воздушного наблюдения с позывным «Кот».

«Наше командование делает все, чтобы не дать им ни малейшего шанса для того, чтобы они что-то изобрели. Они уже не успевают это делать. Уже старые модели, бывает, летают, бывают новые. Наши, бывает, просто сажают, отдаем нашим специалистам, и они уже просто их от себя перебивают и отправляют обратно «по адресу», к противнику», — сказал военнослужащий.

Он также сообщил, что противник пытался маскировать свои беспилотники, придавая им вид воробьев, но этот прием не сработал, и сейчас такая маскировка практически не встречается.

«Они просто не понимают, что с нами тягаться им бесполезно. Немножко здесь задержимся, поработаем и скоро вернемся», — заключил собеседник.

В конце октября бойцы ВСУ начали применять в зоне проведения специальной военной операции американские дроны-камикадзе Switchblade 600. Отмечается, что ВСУ стали активно применять новую модификацию данного дрона на Донецком направлении.

Ранее на Сахалине прошли испытания нового БПЛА.