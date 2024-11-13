Российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском

Экипаж ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Запад» выжигает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая проходы для продвижения российских штурмовиков под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира экипажа с позывным «Конор».

Боец рассказал, что его группа занимается уничтожением живой силы украинских войск. Находящаяся в их распоряжении боевая машина позволяет прорывать любые фортификационные негерметизированные сооружения, отметил военный.

«При получении координат нам необязательно (сделать. — «Газета.Ru») именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемых ракетных снарядов — «Газета.Ru»). Мы 100% поразим противника», — сказал «Конор».

8 ноября в государственной корпорации «Ростех» сообщили, что модернизированные тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка», разработанные в РФ, по мощности одного залпа превосходят некоторые тяжелые авиационные бомбы. Это стало возможно, так как обновленные варианты машин способны намного эффективнее поражать многоэлементные цели.

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