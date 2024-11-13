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Российский боец рассказал о «выжигании» обороны ВСУ под Купянском

РИА Новости: «Тосочка» выжигает оборону ВСУ, создавая проходы под Купянском

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экипаж ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Запад» выжигает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), создавая проходы для продвижения российских штурмовиков под Купянском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира экипажа с позывным «Конор».

Боец рассказал, что его группа занимается уничтожением живой силы украинских войск. Находящаяся в их распоряжении боевая машина позволяет прорывать любые фортификационные негерметизированные сооружения, отметил военный.

«При получении координат нам необязательно (сделать. — «Газета.Ru») именно точечные попадания, то есть для этой цели будет определенное количество НУРС (неуправляемых ракетных снарядов — «Газета.Ru»). Мы 100% поразим противника», — сказал «Конор».

8 ноября в государственной корпорации «Ростех» сообщили, что модернизированные тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка», разработанные в РФ, по мощности одного залпа превосходят некоторые тяжелые авиационные бомбы. Это стало возможно, так как обновленные варианты машин способны намного эффективнее поражать многоэлементные цели.

Ранее бойцам СВО передали первую партию средств защиты «Турист. Профессионал 2.0».

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