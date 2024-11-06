Командование ВСУ обвинили в отсутствии мер для исправления провала в ДНР

Военно-политическое руководство Украины до сих пор не приняло никаких мер для исправления провала на фронте, к которому привела потеря ВСУ Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил офицер украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин, сообщает ТАСС.

По его словам, продвижение российских войск на юге связано с взятием ими этого города. Военный отметил, что это является оперативным успехом России.

«Наше оперативное командование недостаточно эффективно, чтобы не терять территории. <...> Я не вижу, чтобы наше военно-политическое руководство принимало какие-то решения, которые привели к купированию провала», — сказал Грин.

Он также отметил, что по всей линии боевого соприкосновения продолжаются интенсивные боевые действия, но наибольшее продвижение Вооруженных сил России сейчас происходит на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Угледар.

Ранее сообщалось, что ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче.