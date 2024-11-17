Сальдо рассказал об ударах по ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Российские военные на Херсонском направлении за неделю нанесли серию мощных ударов по подразделениям семи бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Херсонское направление, сводка за неделю. Группировка войск «Днепр» нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ», — написал он.

По его данным, ВСУ потеряли 575 военных, 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.

До этого Сальдо заявлял, что нужно быть реалистами в вопросе взятия Херсона под контроль российскими войсками.

Он отметил, что подобная операция требует много усилий и ресурсов.

12 ноября сообщалось, что российские операторы БПЛА сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины и уничтожили наблюдательный пункт на Каховском направлении в Херсонской области.

Ранее в Херсонской области за неделю уничтожили более 10 дронов «Баба-Яга».