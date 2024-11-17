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Сальдо рассказал об ударах по ВСУ на Херсонском направлении за неделю

Сальдо заявил о серии мощных ударов по 7 бригадам ВСУ на Херсонском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные на Херсонском направлении за неделю нанесли серию мощных ударов по подразделениям семи бригад Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Херсонское направление, сводка за неделю. Группировка войск «Днепр» нанесла серию мощных ударов по формированиям семи бригад ВСУ», — написал он.

По его данным, ВСУ потеряли 575 военных, 29 военных автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и четыре полевых склада с боеприпасами.

До этого Сальдо заявлял, что нужно быть реалистами в вопросе взятия Херсона под контроль российскими войсками.

Он отметил, что подобная операция требует много усилий и ресурсов.

12 ноября сообщалось, что российские операторы БПЛА сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины и уничтожили наблюдательный пункт на Каховском направлении в Херсонской области.

Ранее в Херсонской области за неделю уничтожили более 10 дронов «Баба-Яга».

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Операция на Украине
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