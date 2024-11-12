Силы РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Операторы из подразделения беспилотной разведки Воздушно-десантных войск сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили наблюдательный пункт на Каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Точно наведя FPV-беспилотники, операторы зафиксировали на видео попадания по зданиям с личным составом и наблюдательному пункту ВСУ, рассказал чиновник.

Сальдо добавил, что разведывательные подразделения также следят за передвижениями украинских военных и помогают корректировать артиллерийские удары.

В сентябре Сальдо рассказывал, что Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 кв км, начало стремительно уменьшаться.

Ранее в МИД РФ заявили о подготовке Украиной разрушения дамб Киевской ГЭС.