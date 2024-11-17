Сальдо призвал быть реалистами в вопросе освобождения Херсона

Операция по взятию Херсона под контроль Вооруженных сил РФ требует много усилий и ресурсов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Нужно быть реалистами: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов», — сказал он.

Сальдо отметил, что не может назвать точных сроков взятия города под контроль.

В октябре губернатор Херсонской области заявлял, что медицина в Херсоне, находящемся под контролем Киева, держится на оставленных при ВС РФ запасах.

До этого Сальдо также говорил, что после окончания боевых действий Херсонская область предъявит Украине счет за причиненный ущерб.

По его словам, после победы в специальной военной операции (СВО) регион обязательно предъявит «киевскому режиму», если тот еще будет существовать, счет за весь причиненный жителям и организациям материальный и моральный ущерб, а также за недополученную прибыль.

Ранее Сальдо рассказал о состоянии Каховского водохранилища через год после прорыва дамбы.