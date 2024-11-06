В Херсонской области за неделю уничтожили более 10 украинских дронов типа «Баба-Яга»

На Каховском направлении в Херсонской области российские бойцы за неделю сбили свыше 10 тяжелых украинских дронов типа «Баба-Яга». Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает РИА Новости.

Беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены мобильными зенитными расчетами Волгоградского мотострелкового полка группировки войск «Днепр».

Название «Баба-Яга» получили украинские тяжелые промышленные беспилотники-гексакоптеры, переделанные для решения боевых задач. Они обладают большими размерами, шумными пропеллерами и развивают невысокую скорость.

В ночь на 5 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью.

Накануне днем в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник.

Утром 4 ноября дрон уничтожили над Белгородской областью.

Ранее FPV-дроны ВС РФ выследили и уничтожили дроны ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом.