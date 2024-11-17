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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательный аппарат уничтожили в 11:30 мск.

В ночь на субботу, 16 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над регионом.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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