Российские военные уничтожили несколько беспилотников в Орловской области ночью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 ноября сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, на местах происшествий работают оперативные службы. В результате инцидентов никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

«Спасибо нашим доблестным войскам ПВО, которые днем и ночью защищают Орловщину от вражеских атак», — поблагодарил он российских военнослужащих.

Накануне стало известно, что в Ижевске пострадавший в результате падения беспилотника получил травму головы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения беспилотника. По его словам, на производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений не зафиксировано. Персонал эвакуирован.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.